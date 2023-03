Bisca clandestina a Curti, sequestrati 8mila euro in contanti

I militari hanno sorpreso 16 uomini all’interno di un circolo ricreativo che all’occorrenza veniva trasformato in una sala da giochi d’azzardo. Il blitz è scattato nella serata di sabato 11 marzo, con la denuncia per il reato di partecipazione a giochi d’azzardo nei confronti di tutti i giocatori trovati nella bisca clandestina.

Al momento dell’irruzione, i militari si sono trovati di fronte un tavolo da gioco professionale con il piano verde, fisches, mazzi di carte francesi e italiane e soldi in contanti. Trovati, in totale, 8mila euro in contanti, in banconote di diverso taglio.

PressGiochi