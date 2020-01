Bingo: in Spagna nel 2019 il settore segna il -0,6%, preoccupazione da parte di CEJ

La Confederación Española de Organizaciones de Empresarios del Juego del Bingo fa sapere che nel 2019 il settore del Bingo ha registrato una riduzione dell’attività intorno allo 0,6%.

L’associazione esprime preoccupazione e sollecita l’Amministrazione ad una riduzione delle imposte fino al 10% e sollecita le aziende ad uno scrupoloso rispetto delle regole del gioco per far fronte alla crisi reputazionale che si sta vivendo.

La difficile situazione che sta attualmente affrontando l’industria del gioco privata in Spagna richiede che tutti i comparti effettuino una completa conformità alle normative, al fine di evitare un ulteriore deterioramento di questa attività. “Dato che le campagne contro il settore stanno influenzando la nostra reputazione, il rispetto della legislazione diventa più che mai necessario per impedire alle autorità di promuovere misure sanzionatorie contro il nostro settore, anche se gli standard di conformità del gioco responsabile sono sempre stati rispettati” ha dichiarato Fernando L. Henar, presidente della CEJ, al termine della riunione del Comitato esecutivo dei datori di lavoro del bingo.

Limiti orari, divieto ai minori e giocatori esclusi sono le principali preoccupazioni delle Amministrazioni e richiedono un controllo scrupoloso da parte delle aziende per dimostrare che il settore dei giochi in Spagna soddisfa i requisiti legali. Per la CEJ, è necessario agire senza soluzione di continuità negli aspetti più controversi, nonostante il basso tasso di gioco compulsivo e i pochi casi di violazione per l’ingresso di minori o giocatori vietati.

Il Comitato Esecutivo della CEJ considera ingiusto il comportamento dei media contro il gioco d’azzardo privato, che sebbene focalizzato contro sale giochi e centri scommesse produce per riflesso dei danni anche al comparto del bingo.

“Secondo i nostri calcoli, il bingo diminuirà nel 2019 di circa lo 0,6%”, aggiunge Henar “e il quadro è molto pessimista per il prossimo anno se la tassazione non si riduce al 10%”.

