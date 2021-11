Bilancio dello Stato: nei primi nove mesi dai giochi entrate per 8 mld

Le entrate tributarie e contributive nel periodo Gennaio-Settembre 2021 mostrano nel complesso una crescita di 45.655 milioni di euro (9,7 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La dinamica osservata è la risultante della variazione positiva delle entrate tributarie (+35.432 milioni di euro, +11,5 per cento) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive (+10.223 milioni di euro, 6,3 per cento).

Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra una crescita sostenuta (+37.367 milioni di euro, +12,3 per cento), mentre risultano in flessione gli incassi da attività di accertamento e controllo (-674 milioni di euro, -10,9 per cento). Il gettito relativo alle entrate degli enti territoriali mostra una variazione positiva (+4.285 milioni di euro, +13,3 per cento). Le poste correttive – che riducono le entrate del bilancio dello Stato – risultano in aumento di 5.546 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2020 (17,0 per cento).

Le poste correttive nei primi nove mesi del 2021 sono risultate di 38.133 milioni di euro, in aumento rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno (+5.546 milioni di euro, +17,0 per cento). In crescita le compensazioni relative alle imposte dirette (+2.704 milioni di euro, +17,5 per cento), le compensazioni relative alle imposte indirette (+1.028 milioni di euro, +7,9 per cento) e quelle riferite agli enti territoriali (+154 milioni di euro, +25,4 per cento). Le vincite registrano una crescita significativa (+1.660 milioni di euro, +47,2 per cento) collegata all’aumento delle entrate del gioco del lotto.

Tra gennaio-settembre 2021 si registra a livello di competenza giuridica una crescita del 13,2% sotto la voce Lotto e Lotterie pari a 8.060 mln di euro, 941 milioni in più rispetto a gennaio – settembre 2020.

Tuttavia, sul fronte degli incassi la salita è ancora lunga visto che si registra alla stessa voce un calo del 19,5% pari a 2.265 milioni incassati, 548 in meno rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2020.

PressGiochi