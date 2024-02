Betsson Group potrebbe essere il prossimo main sponsor dell’Inter

Sembra che la società di scommesse Betsson Group possa diventare il prossimo main sponsor dell’Inter, in ballottaggio con il marchio Qatar Airways. Quest’ultimo potrebbe avere maggiori possibilità rispetto al primo,

Sembra che la società di scommesse Betsson Group possa diventare il prossimo main sponsor dell’Inter, in ballottaggio con il marchio Qatar Airways. Quest’ultimo potrebbe avere maggiori possibilità rispetto al primo, poiché non ostacolato dal famoso decreto dignità, anche se l’attrazione verso il mondo del betting è molto forte.

Come ricorda oggi La Repubblica, il settore delle scommesse, prima del decreto Dignità, portava al mondo del calcio professionistico quasi 150 milioni di euro. Già nel dicembre 2022 il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha annunciato la volontà di “rendere nuovamente legali pubblicità e sponsorizzazioni delle aziende del betting, anche per tutelare il gioco legale e responsabile”. Ora si aspetta che al proclama seguano i fatti. Una buona notizia per le casse dei club.

L’Inter, che dall’attuale sponsor Paramount + guadagna 15 milioni a stagione, da StarCasino potrebbe incassare quasi il doppio. Ed è facile immaginare che altre società, alla scadenza degli accordi di sponsorizzazione in essere, seguirebbero la stessa via. Il calcio tornerebbe così ai tempi in cui il Milan, prima della stagione 2009/2010, girava l’Europa con stampato sul petto il logo Bwin, sponsor anche del Real Madrid.

PressGiochi