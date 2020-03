Betnero si confronta con altri famosi casinò

Confrontare l’offerta di gioco, bonus e promozioni è un aspetto essenziale nella scelta di un nuovo casinò online. Ecco perché l’idea di Betnero di comparare più operatori è indubbiamente una delle più innovative.

D’altronde già più volte in passato questa popolare piattaforma di giochi online si è distinta per essersi messa dalla parte dei giocatori.

Nello specifico, Betnero ha analizzato la sua offerta in rapporto ad alcuni famosi casinò, precisamente 3 tra i più celebri marchi attivi nell’intrattenimento online in Italia: Starvegas, 888 Casino e William Hill.

Un confronto attuato anche attraverso una serie di utili tabelle, da cui si evince cosa effettivamente offre ciascuna piattaforma, sia in termini di bonus che di varietà di giochi. Betnero compie un’analisi a 360°, mettendo in risalto i punti di forza e le mancanze di ognuno in modo obiettivo.

Basta dare un’occhiata, ad esempio, alla tabella del bonus di benvenuto, per rendersi conto effettivamente qual è la sala più conveniente. Stesso discorso per i giochi, evidenziando il livello di ognuno, i vantaggi e gli svantaggi. Lasciando però sempre al giocatore la scelta finale.

Betnero o Starvegas?

Un’iniziativa lanciata da Betnero per comprendere su quale sala conviene iscriversi, rispondendo in modo immediato a domande del tipo: chi ne esce vincitore nello “scontro” Betnero vs Starvegas?

In tal caso occorre sottolineare che l’operatore effettua un’analisi imparziale del suo competitor, evidenziando quali sono i bonus e le tipologie di giochi offerti. Un confronto che prende in esame un concorrente nel pieno rispetto di valutazioni obiettive.

In questo modo l’utente non viene influenzato nella scelta ma può rendersi conto da solo quali sono i pro e contro di StarVegas, senza perdere tempo prezioso a cercare notizie sul web, a volte un po’ troppo confusionarie.

Analisi competitors Betnero

Tutte le volte si è in dubbio nella scelta di una piattaforma di gioco, appare utile confrontare l’offerta di ognuna. In questo modo ci si rende effettivamente conto di quali sono i pregi e difetti, decidendo a seconda delle proprie esigenze.

Betnero lo ha capito, andando incontro a tutti i giocatori ed offrendo la possibilità di consultare comodamente delle tabelle. In questo modo si dispone di una visione istantanea dell’offerta di alcuni famosi operatori di gioco in Italia.

Non ha però voluto deliberatamente influenzare gli utenti, limitandosi a fornire un servizio imparziale nel valutare alcuni dei migliori casino online legali. Per sapere quale può fare al caso nostro, senza bisogno di rivolgersi a siti esterni, la competenza degli esperti di Betnero merita un plauso per l’assoluta equità nei giudizi.

PressGiochi