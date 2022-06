BetMGM lancia il campionato di poker all’Aria Casino di Las Vegas

BetMGM, l’operatore di scommesse sportive e igaming di MGM Resorts International, ha lanciato il suo nuovo campionato di poker BetMGM all’Aria Resort & Casino di Las Vegas. L’evento è iniziato Il 23 giugno e si concluderà oggi 26 giugno. Si stima che 300 giocatori di poker si sfideranno nel torneo dal vivo di Las Vegas. L’evento ha un buy-in di $ 3.500 e un montepremi garantito di $ 1 milione. Ci sarà anche un BetMGM Poker Mystery Bounty con un buy-in di $600. Il nuovo torneo di BetMGM coincide con l’Aria Poker Classic 2022.

Le World Series of Poker sono in corso anche a Las Vegas: sono iniziate il 31 maggio e dureranno fino al 20 luglio al Bally’s, il futuro Horseshoe, e al Paris Las Vegas Hotel & Casino. Il direttore del poker di BetMGM, Luke Staudenmaier, ha dichiarato: “Per me, è complementare al nostro business online che abbiamo queste fantastiche proprietà che sono leggendarie per il poker, in particolare l’Aria, e quindi è una progressione naturale, la crescita del nostro business, iniziare a utilizzare il nostro relazione qui. Abbiamo una bella opportunità per portare molti dei nostri giocatori da tutto il paese nella capitale del poker a Las Vegas. Abbiamo lanciato promozioni online che premiavano i giocatori con un pacchetto per venire a Las Vegas e partecipare a questo evento”.

