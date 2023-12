Bertoldi (IST. Friedman): “Il governo realizzi una riforma organica sull’intero settore”

“Il settore sta vivendo un momento storico per il riordino che il governo si sta approcciando a realizzare. Seppure ci siano interessi diversi nel settore, non c’è conflittualità nel volere

“Il settore sta vivendo un momento storico per il riordino che il governo si sta approcciando a realizzare. Seppure ci siano interessi diversi nel settore, non c’è conflittualità nel volere una riforma organica al settore per questo finalmente le associazioni si ritrovano oggi qui riunite. E’ necessario avere un solo riordino per un solo mercato. Ma è chiaro che il Governo voglia avviare una riforma prima sull’online. Il settore compatto dice però che il mercato va riformato tutto insieme perché occuparsi prima di un comparto provocherebbe disparità, concorrenza sleale tra segmenti del mercato che sono pericolose, Quindi speriamo di dare un messaggio chiaro al Governo e al Parlamento affinché si avvia la riforma organica per l’intero settore”.

Lo ha dichiarato Alessandro Bertoldi dell’Istituto Milton Friedman partecipando al convegno alla Camera dei Deputati dal titolo GIOCO: UN SOLO MERCATO, UN SOLO RIORDINO.