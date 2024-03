Belgio: si valuta di alzare l’età minima per il gioco d’azzardo

L’ente regolatore belga del gioco d’azzardo, Kansspelcommissie, ha confermato che andrà avanti con l’attuazione della proposta di aumento dell’età minima per il gioco d’azzardo. L’età legale per il gioco d’azzardo

L’ente regolatore belga del gioco d’azzardo, Kansspelcommissie, ha confermato che andrà avanti con l’attuazione della proposta di aumento dell’età minima per il gioco d’azzardo.

L’età legale per il gioco d’azzardo in Belgio aumenterà da 18 a 21 anni a partire dal 1° settembre.

Il Belgio ha già applicato un requisito di età superiore ai 21 anni per i casinò e le sale giochi tradizionali, ma la restrizione verrà ora estesa a tutte le forme di gioco d’azzardo.

Ad oggi, la Grecia è l’unico paese dell’UE con un’età minima di 21 anni sia per il gioco d’azzardo online che per quello tradizionale. La decisione fa parte di una serie di emendamenti alla legge belga sul gioco d’azzardo del 1999, che sono stati approvati dalla Camera dei Rappresentanti a gennaio su proposta del ministro del Partito Verde Stefaan Van Hecke.

Altre modifiche includono il divieto di slot nei bar e nei circoli ricreativi e nuove restrizioni al marketing.

Il Belgio ha già vietato tutte le forme di pubblicità del gioco d’azzardo con una misura entrata in vigore nel luglio dello scorso anno. Da settembre, agli operatori autorizzati sarà inoltre vietato offrire scommesse gratuite, bonus o regali come incentivi, e non potranno promuovere l’igaming su siti che offrono scommesse sportive, bingo o poker.

Il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo negli stadi di calcio entrerà in vigore già dal 1° gennaio 2025. L’associazione belga degli operatori del gioco d’azzardo, BAGO, si è opposta alle nuove misure. Il presidente Tom De Clercq, ha dichiarato: “BAGO si è ripetutamente espresso a favore della limitazione della pubblicità, anche attraverso i media tradizionali. Ma abbiamo sempre avvertito che il divieto totale della pubblicità nei luoghi in cui sono massicciamente presenti operatori illegali, soprattutto online, avrà gravi effetti collaterali. Dobbiamo ancora una volta concludere che i politici ignorano le soluzioni che abbiamo proposto e optano per formule populiste”.

PressGiochi