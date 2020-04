Belgio. La BGC nomina come nuova presidentessa Magali Clavie

Magali Clavie è stata nominata nuova presidentessa della Belgian Gaming Commission (BGC). Clavie sostituirà Etienne Marique e sarà assistita da Eva De Koninck, che è stata recentemente nominata Direttore ad interim dell’organizzazione. Clavie è un magistrato ed ex presidente del Consiglio superiore di giustizia e assumerà il ruolo con effetto immediato. La BGC ha affermato che Clavie utilizzerà questa volta per migliorare la sua conoscenza del settore dei giochi, al fine di sviluppare e ampliare la sua visione per il regolatore. Ciò include lo sviluppo di una “Commissione 2.0”, che si assumerà la responsabilità della protezione dei giocatori e del controllo del settore dei giochi regolamentati. Quest’anno non è il primo cambio di personale alla BGC. A marzo, Kevin Schofield è stato nominato nuovo direttore delle comunicazioni e del digitale.

PressGiochi