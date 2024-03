BEGE ed EEGS presentano il nuovo concept per il 2024

La prossima conferenza EEGS, che si svolgerà parallelamente al BEGE Expo il 27 e 28 novembre, all’Inter Expo Centre di Sofia in Bulgaria, sarà l’evento in cui si riuniranno i

La prossima conferenza EEGS, che si svolgerà parallelamente al BEGE Expo il 27 e 28 novembre, all’Inter Expo Centre di Sofia in Bulgaria, sarà l’evento in cui si riuniranno i professionisti del gioco da tutta Europa con la possibilità di esplorare nuove opportunità e nuove idee per l’industria dei giochi. Sarà un evento rinnovato con un nuovo concept: “Proximity to business. Proximity to opportunities. Proximity to innovation”.

“L’idea dell’anno scorso ha subito un’evoluzione significativa per consolidare la nostra attenzione promuovere partenariati, esplorare nuove opportunità e coltivare idee innovative, ha dichiarato Natalia Baevska, Project Manager di entrambi gli eventi. Questo concept realizzato con cura rispecchia la nostra dedizione e il nostro impegno ad unire clienti e professionisti del settore, promuovendo collaborazioni e stabilendo un fiorente hub per l’industria dei giochi”.



“Mentre ci prepariamo per la quindicesima edizione dell’ultimo attesissimo evento a Sofia, in Bulgaria, i partecipanti possono aspettarsi un ricco ventaglio di interazioni commerciali e condivisione delle conoscenze, sessioni e opportunità di networking che daranno forma al futuro panorama dei giochi”.

BEGE Expo si distingue come la piattaforma principale per molti dei giochi più importanti del mondo aziende per mostrare e promuovere le loro ultime innovazioni e tecnologie all’avanguardia. I partecipanti trarranno vantaggio da una serie di funzionalità, faranno rete con esperti del settore e acquisiranno approfondimenti preziosi al passo con gli ultimi sviluppi del settore dei giochi.

Tra gli argomenti trattati da EEGS ci sono le criptovalute nei giochi e la tecnologia Blockchain, cambiamenti normativi nella regione, implementazione di nuove tecnologie, pratica di gioco responsabile e molti altri argomenti. Gli organizzatori stanno preparando iniziative pre-evento che saranno annunciate a breve. Sia la conferenza EEGS che BEGE Expo promettono di offrire un’esperienza eccezionale per espositori, partecipanti, partner, sponsor e affiliati.

