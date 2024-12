Bando giochi online, parte il countdown e si attende la proroga tecnica

Dopo la pubblicazione di ieri mattina, 18 dicembre 2024, sulla Gazzetta Ufficiale europea del bando di gara per le nuove concessioni del gioco online, inizia ufficialmente il coundown per le

Dopo la pubblicazione di ieri mattina, 18 dicembre 2024, sulla Gazzetta Ufficiale europea del bando di gara per le nuove concessioni del gioco online, inizia ufficialmente il coundown per le aziende determinate a partecipare alla gara. Aziende, che in queste ore saranno anche chiamate a fare i conti con la decisione del Governo di aumentare le tasse al settore delle scommesse, e dovranno ricalibrare i propri piani in vista appunto della spesa non indifferente di partecipare alla gara, che ricordiamo ammonta a 7 milioni di euro.

Intanto, anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato tutti i documenti necessari alla partecipazione: Regole Amministrative, tecniche, Convenzione di concessione e Nomenclatore Unico, tra gli altri.

Ma manca ancora un ulteriore tassello per garantire la continuità della raccolta, e alla quale ADM e Mef dovranno lavorare subito. La previsione di una proroga tecnica che permetta alle aziende di arrivare alla data del switch off, per poi dare l’avvio alle nuove concessioni. Le offerte, ‘da presentare obbligatoriamente in italiano e in modalità elettronica’, dovranno pervenire entro il 30 maggio 2025 tramite la piattaforma dedicata.

PressGiochi