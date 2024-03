Baldazzi Styl Art ad Enada Primavera con il saloon del Far West

Lo stand di Baldazzi Styl Art quest’anno ad Enada Primavera a Rimini è la ricostruzione di un saloon del Far West con tanti nuov giochi per il mercato dei comma

Lo stand di Baldazzi Styl Art quest’anno ad Enada Primavera a Rimini è la ricostruzione di un saloon del Far West con tanti nuov giochi per il mercato dei comma 6.

“Abbiamo portato il Pacinko – ci spiega Marco Baldazzi – . Un gioco che esisteva già ma che abbiamo realizzato adesso in versione Pacinko Vampire. È una macchina realizzata completamente da Baldazzi, dall’hardware al software. Una macchina a gioco singolo che non viene venduta ma viene data solo in renting. Si tratta della la prima macchina a unire il gioco fisico al digitale. Ha un gioco fisico completamente randomico che però riesce a chiudere il ciclo e quando sta andando verso la fine si assesta tra l’uscita del bonus e le vincite delle ultime mille partite. Fino ad arrivare al Max win, di 100 euro”.

Quest’anno, all’Enada si sente la mancanza del riordino della normativa sul gioco.

“È sempre così. Sono ormai anni e anni che si continua a rimandare. Per adesso siamo qui concentrati e vediamo che ormai a gestire tutto sono solo grossi gruppi. Le vecchie fiere dove arrivavano tantissimi noleggiatori ormai sono finite. Il mercato è in mano ai grossi gruppi e i piccoli stanno finendo. Noi aspettiamo che ci sia il riordino. Le promesse in questi anni sono state tantissime. Possiamo solo stare al varco e vedere quello che succede. Noi abbiamo la forza di essere un’azienda completa e facciamo praticamente tutto, dall’hardware al software; e poi la carpenteria medio pesante, metallica… In questo modo, quando sarà il momento di partire, non dico che saremo i più veloci, però siamo sempre molto reattivi. Aspettiamo che ci siano delle regole certe e ci facciamo trovare pronti. Non posso azzardare previsioni perché non ho la sfera di cristallo. Cerco di tenere l’ottimismo. Che è il profumo della vita”.

