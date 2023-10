Australia: le perdite dei giocatori alle slot hanno raggiunto i 9,7 miliardi di dollari nell’ultimo anno

L’analisi della School of Public Health and Preventive Medicine della Monash University per conto dell’Alliance for Gambling Reform (AGR) ha riferito che le perdite dei giocatori alle slot machine in Australia hanno raggiunto i 14,5 miliardi di dollari australiani (9,7 miliardi di dollari) durante l’ultimo anno fiscale. Si tratta del 13,7% in più rispetto all’anno fiscale 2018/2019, prima della pandemia di Covid-19. I giocatori hanno subito una perdita media di AU $ 4.417 all’anno.

L’Australia Meridionale ha registrato l’aumento più significativo con un aumento del 34,6% a 917 milioni di dollari australiani. Il Queensland ha seguito con un aumento del 33,6% arrivando a 3,24 miliardi di dollari australiani, mentre il Nuovo Galles del Sud (NSW) ha visto un aumento del 23,7% arrivando a oltre 8 miliardi di dollari australiani.

In Victoria, le perdite degli utenti delle macchine da poker sono aumentate del 12%, raggiungendo poco più di 1 miliardo di dollari australiani. La Tasmania ha registrato la crescita più piccola, pari al 10,5%, per un totale di 190 milioni di dollari australiani. L’Australia Occidentale non ospita macchine da poker nei suoi club e pub.

Il NSW, con oltre 87.000 macchine da poker nei club e nei pub, ha registrato perdite medie di AU$6.725 durante l’ultimo anno fiscale, superiori alla media nazionale. Nel Victoria e nel Queensland, le perdite delle macchine da poker sono state in media rispettivamente di AU$3.811 e AU$3.589.

Carol Bennett, amministratore delegato dell’Alliance for Gambling Reform, ha dichiarato: “Gli australiani perdono già più pro capite a causa delle macchine da poker rispetto a qualsiasi altro paese al mondo, queste sconcertanti nuove cifre sulle perdite mostrano un settore che è fuori controllo. E queste cifre non tengono conto nemmeno delle perdite alle macchine da poker nei nostri casinò”.

La notizia arriva quando è stata introdotta una legislazione per vietare l’uso delle carte di credito per le scommesse online in Australia a seguito delle richieste dei gruppi anti-gioco d’azzardo e dell’Australian Banking Association (ABA). Sempre quest’anno, l’Autorità australiana per le comunicazioni e i media (ACMA) ha lanciato BetStop, il registro nazionale di autoesclusione.

PressGiochi