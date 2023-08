Australia, la prima lotteria alfabetica

E’ proprio così. Nella terra dei canguri è stata lanciata la prima lotteria alfabetica al mondo, AZ Billions, introducendo un concetto innovativo basato sulle lettere non sui numeri, e utilizzando

E’ proprio così. Nella terra dei canguri è stata lanciata la prima lotteria alfabetica al mondo, AZ Billions, introducendo un concetto innovativo basato sulle lettere non sui numeri, e utilizzando autenticazione multi-factor, senza password e in un unico passaggio.

Al di là della stravagante scelta di utilizzare le lettere dell’alfabeto inglese, è proprio questa facilità (e sicurezza) di accesso che dovrebbe invogliare i giocatori. Il sistema brevettato Miracle che dirige le operazioni, infatti, elimina la necessità di pratiche obsolete come password, SMS, notifiche push e chiavi magnetiche. L’uso della autenticazione a due fattori, unita alla tecnologia brevettata Zero Knowledge Proof (ZKP), fa sì che nessun dato personale venga archiviato o trasmesso e che non ci siano dati esposti ad attacchi.

Il gioco si svolge esclusivamente online, coi ticket acquistati che vengono inviati direttamente all’email dell’utente.

Pressgiochi