Australia: ACMA blocca 12 siti web di gioco d’azzardo offshore

L’Australian Communications and Media Authority (ACMA) ha ordinato ai fornitori di servizi Internet di bloccare l’accesso ad altri 12 siti web di gioco offshore.

I siti web sono:

– Tars

– Zen Casino

– Zen Betting

– Cleopatra Casino

– Goodman Casino

– Zoome casino

– Yabby Casino

– Neon54

– Rabona

– 5Gringos

– AlfCasinos

– 1RED

Attualmente, 785 siti Web di gioco d’azzardo e affiliati illegali sono stati bloccati da quando ACMA ha richiesto il suo primo blocco nel novembre 2019. L’autorità di regolamentazione afferma che oltre 200 servizi illegali sono stati ritirati dal mercato.

Il regolatore ha recentemente fatto appello al governo di Curaçao per l’assistenza nell’affrontare gli operatori di gioco d’azzardo offshore che prendono di mira il mercato australiano. Si dice che il regolatore abbia scritto al ministro delle finanze di Curaçao Javier Silvania per evidenziare le riforme del gioco d’azzardo in corso nell’isola caraibica olandese e richiedere un’azione.

La lettera si rivolgeva ai titolari di licenza “master” di Curaçao che violavano le leggi australiane fornendo o pubblicizzando servizi di gioco d’azzardo interattivi vietati ai clienti australiani. Ha delineato un elenco di trasgressori che si sono impegnati nella promozione o nella fornitura di prodotti di igaming in Australia, molti dei quali hanno eluso le multe.

ACMA ha recentemente intrapreso un’azione contro un sito di gioco d’azzardo CS: GO skins rivolto a giovani giocatori e ha multato Entain AU $ 13.320 per aver accettato scommesse in-play illegali durante il torneo di golf LIV a Bangkok nell’ottobre 2022.

PressGiochi