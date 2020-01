Aosta: in un mese sanzioni per 3.500 euro alle sale giochi per il mancato rispetto della legge regionale

3mila 500 euro di sanzioni, i controlli della Polizia locale sono stati fatti tutti nell’ultimo mese, per violazioni al Regolamento del Comune di Aosta e alla Legge regionale sul contrasto al gioco d’azzardo.

I dati – a chiederne conto è stata un’interrogazione firmata dai tre eletti in quota Rete civica – sono stati spiegati in Consiglio comunale ieri, mercoledì 22 gennaio, dalla Vicesindaca del Capoluogo Antonella Marcoz.

Nel presentare l’iniziativa Gianpaolo Fedi chiedeva: “Quanti controlli ha effettuato la Polizia locale in esercizi che potenzialmente possono avere ancora le slot machines? Quante eventuali sanzioni sono state comminate in questo periodo, fino al 15 gennaio, e per quale somma complessiva?”.

La Vicesindaca illustra i dati: “Dai controlli effettuati è emerso un locale sanzionato per 500 euro perché ha violato il Regolamento comunale non rispettando gli orari di spegnimento delle macchinette, e un altro esercizio sanzionato per 1000 euro per la violazione della Legge regionale. A questi si aggiunge un altro locale ancora che per una violazione reiterata della Legge regionale ha visto la sanzione raddoppiata, essendo già stato multato in passato per mille euro ora è stata comminata un’ammenda di 2000 euro”.

Soddisfatto Fedi, che però chiede di tenere l’attenzione ancora più alta: “Servirebbero controlli immediati dopo le sanzioni – spiega il consigliere – per capire se il locale si è messo a norma. Uno non vuole accanirsi, ma le macchinette non devono rimanere accese oltre gli orari stabiliti. Vorrei che i controlli fossero ripetuti anche dopo le multe, perché qui stiamo denunciando una cosa grave”.

