Antonio Hostench nominato Ceo del gruppo Cirsa

CIRSA ha annunciato la nomina di Antonio Hostench come nuovo amministratore delegato del gruppo di gioco d’azzardo dei mercati spagnoli di proprietà di Blackstone, operativo anche in Italia. Ieri, il consiglio di CIRSA ha informato le parti interessate di aver deciso di dividere i compiti di CEO e Presidente che Joaquim Agut aveva ricoperto dal 2018, a seguito dell’acquisizione della società da parte del fondo US PE Blackstone. Agut ora agirà esclusivamente come Presidente Esecutivo di CIRSA, incaricato di guidare i comitati di corporate governance, remunerazione della leadership e nomine del gruppo.

Promosso dal suo ruolo di presidente del marchio di scommesse sportive Sportium di CIRSA, Hostench sostituirà Agut come CEO del gruppo, incaricato di supervisionare la strategia di crescita globale dell’azienda e la gestione del team di leadership esecutiva dell’azienda.

Agut ha accolto favorevolmente la decisione, affermando che CIRSA aveva ragione a seguire il Codice delle imprese spagnole sulla migliore governance aziendale.

La nomina di Hostench è stata considerata da Agut come “una decisione naturale che risponde alla cultura del Gruppo di credere nel talento interno e promuoverlo”.

“Antonio ha dimostrato di essere una parte fondamentale nel processo di professionalizzazione dell’azienda e della sua crescita grazie alla profonda conoscenza del settore acquisita in anni di esperienza in CIRSA”, ha aggiunto Agut.

PressGiochi