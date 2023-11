Animafia, la nuova originale slot di Yggdrasil

Magari l’idea sarà discutibile, ma spicca sicuramente per originalità. La Yggdrasil ha rilasciato una videoslot intitolata Animafia, dove i protagonisti sono degli animali che, vestiti da gangster, intraprendono un’audace missione per sfuggire alle loro gabbie, con un taglio prettamente umoristico

Peer il giocatore, grande divertimento e grandi possibilità di vincita, attraverso una serie di funzionalità tra cui power wild, una funzione di raccolta e un bonus di giri gratuiti con jolly vaganti, power-up e riattivazioni.

Per ogni due simboli scatter che compaiono sui rulli, viene aumentato un misuratore di raccolta che aggiunge giri gratuiti al successivo bonus di giro gratuito. I giri gratuiti vengono attivati ​​quando tre scatter si fermano contemporaneamente.

Durante la funzione vengono offerti tra i sei e i 20 giri gratuiti, a seconda del contatore di raccolta. Ogni singolo giro prevede una funzione casuale: moltiplicatori, simboli jolly casuali o giri gratuiti extra.

In qualsiasi momento durante il gioco, possono entrare in gioco i power wild, costituiti da jolly casuali che vedono da quattro a 15 jolly posizionati casualmente sui rulli, jolly in espansione che possono coprire interi rulli e jolly mostruosi che possono avere dimensioni fino a 5×5.

Per avere maggiori possibilità di attivare la modalità giri gratuiti, i giocatori possono pagare 0,2 volte la puntata per raddoppiare le possibilità di ottenere il bonus. In alternativa, possono acquistare giri gratuiti per un valore compreso tra 50x e 100x la puntata.

