Andy Roddick nominato Tennis Global Ambassador di Betway

Novità nel mondo delle scommesse sportive: il 9 agosto 2023 Betway ha nominato Andy Roddick suo nuovo Global Tennis Ambassador. Famoso in tutto il mondo per il suo servizio potente,

Novità nel mondo delle scommesse sportive: il 9 agosto 2023 Betway ha nominato Andy Roddick suo nuovo Global Tennis Ambassador.

Famoso in tutto il mondo per il suo servizio potente, il campione statunitense è un ex numero 1 al mondo del ranking ATP, nonché vincitore degli US Open nel 2003.

La collaborazione con Betway lo porterà a dare il suo contributo portando regolarmente dei contenuti esclusivi: dirà la sua infatti non solo sui maggiori tornei di tennis, ma anche sui giocatori del momento e tutto quello che riguarda il mondo delle racchette a 360 gradi.

Per il comunicato stampa ufficiale, visita il link qui sotto:

https://betwaygroup.com/media/press-releases/article-62/

PressGiochi