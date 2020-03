Anderson (I&D): “A quanto ammonta il finanziamento dell’Ue all’European Esports Federation?”

Il 21 marzo 2020, la European Esports Federation (EEF) – un’organizzazione ombrello che riunisce 23 organizzazioni membri – è stata fondata presso il Parlamento europeo. L’EEF è guidata da Hans Jagnow.

Tra i membri fondatori figurano ESL Gaming, la Russian ESforce Holding e l’agenzia di pubbliche relazioni e lobby Burson Cohn & Wolfe. I titolari dei diritti e gli operatori della lega diversi da ESL (Electronic Sports League) non sono rappresentati.

Sulla questione è intervenuta in questi giorni l’europarlamentare tedesca Christine Anderson (Identity and Democracy Group) che ha chiesto se la Commissione sia a conoscenza delle ragioni per le quali è stata sostenuta la fondazione del FEE piuttosto che quella di un’organizzazione alternativa?

“Qual è l’opinione della Commissione in merito al sostegno fornito all’EEF dal punto di vista della parità di genere, dato che le donne sembrano essere ampiamente sottorappresentate (una foto di gruppo dell’evento ritrae 49 uomini e una donna) e quindi la Federazione sembra allontanarsi molto dalla strategia dell’UE sull’uguaglianza di genere?

A quanto ammontano i finanziamenti dell’UE all’EEF e ad altri campionati di Esport?”.

PressGiochi