Amusnet arriva su Betsson

Betsson annuncia l’arrivo sulla sua piattaforma di Amusnet, fornitore leader nel settore, riconosciuto per la sua ampia gamma di prodotti, per il grande focus sul cliente e per l’’assistenza affidabile; grazie a questi elementi distintivi, il provider si è guadagnato la reputazione di partner di fiducia nel panorama dell’’iGaming.

Questo arrivo segna un ulteriore traguardo per Betsson e arricchisce ulteriormente l’offerta di giochi disponibili per gli utenti utenti; tra i titoli di spicco già disponibili, si annoverano le eccezionali Shining Crown e 20 Golden Coins, che stanno già riscuotendo un grande successo tra gli appassionati.

Polina Nedyalkova, Direttrice di Amusnet Italy: “La collaborazione con Betsson.it ci consente di presentare il nostro portfolio di giochi premium a un pubblico più vasto di giocatori. Questa alleanza strategica rafforza la nostra presenza nella regione e consolida la nostra reputazione come partner affidabile e preferito dagli operatori in Italia, dimostrando il nostro impegno nel fornire soluzioni di gioco innovative, adattate alle preferenze del mercato locale.”

Con oltre 260 slot accattivanti, coinvolgenti giochi da tavolo e un innovativo studio di casinò live, Amusnet offre un portafoglio ricco e diversificato, che sta gradualmente diventando disponibile sulla piattaforma di Betsson. La sua costante evoluzione e il suo continuo sviluppo lo distingue all’interno del settore, la missione di Amusnet si sposa con quella del brand di offrire soluzioni e prodotti innovativi a livello nazionale.

Stefano Tino, Managing Director in Betsson Italia: “Betsson è alla continua ricerca di nuove partnership che possano dimostrare ai suoi utenti la dedizione del brand nella ricerca di un’esperienza di gioco di prima classe.

Proprio per questo motivo collaboriamo strettamente con i fornitori di iGaming più qualificati del settore, che presentano nel loro portfolio una rosa di giochi e slot di fattura eccezionale. Siamo orgogliosi di annoverare sulla nostra piattaforma un provider del calibro di Amusnet, il suo arrivo ci consentirà di proporre al mercato italiano incredibili nuovi titoli.”

