Amusement: ADM rinvia a fine 2024 le norme tecniche

In assenza di proroga del periodo transitorio fissato, dal 1° gennaio 2024 dovranno essere disinstallati un elevato numero di apparecchi autocertificati non ancora sottoposti a verifica tecnica di conformità e relativa certificazione, con significativi impatti nella filiera e conseguente perdita del gettito erariale.

Ritenuto che gli apparecchi in questione presentano per lo più basso rischio e pericolosità sociale e che le esigenze di sicurezza e di controllo siano transitoriamente garantite dalla conoscenza effettiva dell’ubicazione di ogni apparecchio e dalla assunzione di responsabilità dei singoli gestori, responsabili penalmente ed amministrativamente in caso di falsità delle autodichiarazioni e di presenza di apparecchi non conformi e considerato che il riordino della disciplina dei giochi pubblici, previsto dall’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, consentirebbe di sistematizzare in modo definitivo il settore dell’offerta di gioco senza vincita in denaro, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rinviato a fine 2024 le scadenze relative a verifiche tecniche e certificazioni per gli appercchi da gioco in questione della determinazione direttoriale adottata ieri.

PressGiochi