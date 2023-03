Altenar si espande in America Latina firmando un accordo con MiCasino

Altenar, il principale fornitore di software per scommesse sportive e iGaming, ha ulteriormente ampliato la sua presenza in America Latina dopo il suo debutto con MiCasino, che vedrà per la

Altenar, il principale fornitore di software per scommesse sportive e iGaming, ha ulteriormente ampliato la sua presenza in America Latina dopo il suo debutto con MiCasino, che vedrà per la prima volta le sue scommesse sportive fornite al gruppo di operatori.

In base all’accordo, la partnership vedrà Altenar fornire i suoi principali servizi a MiCasino in Cile e Perù, con ulteriori mercati da annunciare nel prossimo futuro.

La prima fase della partnership, che si concentrerà esclusivamente sulla piattaforma di scommesse sportive online di Altenar, consentirà ai giocatori di MiCasino di usufruire del software di scommesse all’avanguardia di Altenar, nonché dei suoi mercati e prezzi sportivi LatAm su misura.

Previsto anche per includere sport virtuali, lotterie e quinielas (l’equivalente ispanico dei tagliandi da biliardo per il calcio), l’accordo dovrebbe fornire a MiCasino l’opportunità di migliorare notevolmente la sua presenza di scommesse sportive in tutta la regione LatAm.

Presente nella maggior parte dei principali mercati della regione, MiCasino si concentra sull’offrire un’esperienza di gioco online personalizzata e di alta qualità ai suoi giocatori attraverso un’ampia selezione di giochi e programmi fedeltà.

Commentando l’accordo, Stathis Souflas, Commercial Account Manager di Altenar, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di poter firmare questo accordo con MiCasino. Il nostro team ha lavorato duramente per assicurarci di diventare uno dei fornitori di scommesse sportive più rispettati del continente, oltre a ricevere numerosi premi del settore per il successo commerciale che portiamo ai nostri partner. L’ulteriore espansione nei principali mercati LatAm con MiCasino consoliderà senza dubbio ulteriormente la nostra posizione di leader in LatAm e non vediamo l’ora di annunciare molti altri affari nel prossimo futuro”.

Alberto Segui di MiCasino ha aggiunto: “Collaborare con uno dei principali bookmaker mondiali è un risultato fantastico per noi di MiCasino. I nostri giocatori adoreranno assolutamente ciò che Altenar mette in mostra in termini di offerta sportiva e riteniamo che questo sia l’inizio di una lunga e prospera collaborazione insieme “.

I successi di Altenar sono stati riconosciuti con numerosi premi vinti nel 2022, tra cui MiGEA, EGR Nordics, EGR Italy, SBC Latin America e Baltic and Scandinavian Gaming Awards.

Con licenza su un totale di 13 principali mercati globali, comprese le certificazioni di UKGC e MGA, Altenar si è affermata come fornitore di scommesse sportive preferito da numerosi operatori leader.

