Allwyn International: nel secondo trimestre fatturato a 2,1 mld di euro (5%)

Allwyn International ha annunciato i risultati finanziari preliminari relativi al secondo trimestre del 2024, registrando un fatturato totale di 2.146,7 milioni di euro, con una crescita del 5% su base annua. Questo incremento riflette una solida crescita organica in molte delle aree geografiche in cui opera Allwyn. L’EBITDA rettificato si è attestato a 340 milioni di euro, segnando una diminuzione dell’11% su base annua.

Tuttavia, escludendo il segmento del Regno Unito e il gruppo Allwyn LS, l’EBITDA rettificato è aumentato del 4% su base annua.

Nel contesto delle operazioni finanziarie, Allwyn ha avviato con successo il finanziamento di un prestito sindacato Term Loan B da 450 milioni di dollari USA, utilizzato per rifinanziare il debito esistente. Questo ha permesso di diversificare ulteriormente le fonti di finanziamento e ottimizzare i costi di gestione del debito, prolungando anche la scadenza del profilo di maturità.

Il rapporto tra debito netto ed EBITDA rettificato del Gruppo si è mantenuto stabile a 2,1 volte al 30 giugno 2024.

Durante il primo trimestre del 2023, Allwyn ha completato l’acquisizione di Camelot UK, che fino al 31 gennaio 2024 ha gestito la National Lottery del Regno Unito, e di Allwyn LS Group, che gestisce la lotteria dell’Illinois attraverso un accordo di gestione privata. Dal 1 febbraio 2024, Allwyn UK ha assunto la gestione della National Lottery del Regno Unito sotto una nuova licenza. Queste acquisizioni hanno avuto un impatto significativo sulle metriche consolidate del Gruppo e sulla comparabilità con i periodi precedenti, a causa delle differenze nei modelli di business e nei contratti di licenza.

Robert Chvatal, CEO di Allwyn, ha commentato i risultati del trimestre, sottolineando la soddisfazione per i progressi e la performance finanziaria del Gruppo, frutto delle strategie di crescita adottate. La crescita dei ricavi è stata del 5% su base annua, trainata da una forte espansione organica in Austria, Repubblica Ceca, Grecia e Cipro. Lo sviluppo del canale digitale ha giocato un ruolo cruciale in questi risultati, con un focus continuo su innovazione e sviluppo di nuovi giochi. Inoltre, l’inizio dei tornei Euro 2024 e Copa America ha contribuito a un’ottima performance nel settore delle scommesse sportive.

L’azienda ha registrato una solida crescita della redditività al di fuori del Regno Unito e ha beneficiato di un forte contributo da parte delle imprese partecipate. Escludendo il Regno Unito e Allwyn LS Group, l’EBITDA rettificato ha mostrato un incremento del 4% rispetto all’anno precedente.

In termini di crescita inorganica, il trimestre è stato relativamente tranquillo, con un lieve aumento della partecipazione in OPAP nel segmento Grecia e Cipro, grazie al programma di riacquisto di azioni di OPAP. A giugno, Allwyn ha ottenuto una licenza esclusiva di 15 anni per continuare a gestire le lotterie e altri giochi a Cipro, confermando la presenza consolidata di OPAP nel Paese e aprendo nuove prospettive per il futuro.

Dopo la fine del trimestre, Allwyn ha completato l’investimento pianificato del 70% di Instant Win Gaming, leader nella fornitura di giochi online a vincita istantanea, ampliando così la propria impronta e le proprie capacità nel settore.

Sul fronte finanziario, la società ha celebrato un altro trimestre di successo con il finanziamento del Term Loan B da 450 milioni di dollari a maggio, riflettendo la solidità della performance finanziaria e creditizia di Allwyn. Questo prestito ha ulteriormente diversificato le fonti di finanziamento, esteso il profilo di maturità del debito e ottimizzato i costi finanziari.

Concludendo, Chvatal ha espresso ottimismo per il futuro, convinto che il Gruppo sia ben posizionato per affrontare il resto del 2024 e continuare la propria storia di crescita.

