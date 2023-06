Alluvione Emilia Romagna: ADM sospende maturazione Preu slot dal 1 maggio al 31 luglio 23

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la sospensione della maturazione della base imponibile Preu dal 1°Maggio 2023 al 31 Luglio 2023 per gli apparecchi comma 6 installati negli

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la sospensione della maturazione della base imponibile Preu dal 1°Maggio 2023 al 31 Luglio 2023 per gli apparecchi comma 6 installati negli esercizi pubblici dei comuni interessati dai recenti eventi alluvionali in Emilia Romagna e caratterizzati da interruzione di funzionamento a causa dei medesimi.

A tal fine i concessionari di rete invieranno ad Adm l’elenco degli apparecchi installati negli esercizi dei comuni alluvionati dal 1°maggio 2023 al 20 Giugno 2023 dal quale saranno esclusi quelli per i quali non sia avvenuta regolarmente la lettura e trasmissione dei contatori.

Adm ha altresì disposto, per gli apparecchi comma 6 lett. a ubicati nei Comuni interessati dall’emergenza, l’azzeramento del calcolo dei giorni di mancato collegamento della rete telematica ai fini della maturazione dei 90 giorni per la decadenza dei nulla osta di messa in esercizio. Il calcolo dei 90 giorni riprenderà a decorrere dal 1°Agosto 2023.

In allegato l’elenco dei Comuni interessati dall’emergenza.

Comuni-emergenza-Emilia-Romagna

PressGiochi