Alesse (ADM): “Presto al via i bandi di gara per le nuove concessioni dei giochi”

“ADM garantisce quasi il 15% del gettito annuale delle casse dello Stato e gestiamo tante materie dalle dogane, che è il vero core business, fino ad arrivare ai monopoli, prodotti energetici e relativi al tabacco, su cui si applicano le accise. Quella degli stati generali è una mia idea nata qualche giorno fa.

Il complesso settore dei giochi porta tanti introiti all’erario. Gli operatori hanno da parte nostra attenzione e stiamo riformando il settore e presto dovremo passare alle gare pubbliche perché è tempo di dare il via alle procedure di evidenza pubblica. Lo faremo. E’ un settore importante che garantisce circa 11 mld di gettito nelle casse dell’erario. E’ un settore complesso ma come per tutti i paesi liberali deve essere una materia disciplinata e riconosciuta. Altra cosa è il contrasto al gioco illegale”.

Lo ha dichiarato il direttore di ADM Roberto Alesse intervistato da Claudio Brachino di ItalPress.

