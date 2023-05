Albano (MEF): “Dove il Fisco è più leggero, anche il gioco rischia di fare concorrenza agli italiani”

Per Lucia Albano, sottosegretario al Ministero Economia e Finanze, il riordino del settore dei giochi deve confermare il regime attuale, basato sulla coesistenza tra regime concessorio e regime autorizzatorio. Un modello tutto italiano che viene osservato con interesse a livello internazionale, dove viene preso come punto di riferimento.

Intervenendo all’incontro che si è svolto stamattina nella sede romana dell’I-COM, Istituto per la competitività, Albano ha ribadito che il distanziometro, regolamentato dalle autonomie territoriali, crea confusione ed è necessario dare omogeneità all’interno dei confini e dare certezze ad aziende e cittadini.

“Per il gioco on line, dobbiamo distinguere tra quello con dominio .it e gli altri, cosiddetti .com, che non hanno concessione italiana. Anche il gioco a distanza va riorganizzato tenendo presente che Paesi con fiscalità più favorevole risultano più competitivi nell’offerta di gioco. Nel 2022, il gioco ha fatto registrare entrate erariali superiori a 11 miliardi di euro. E questo porta alla necessità di un’armonizzazione a livello nazionale. Che riesca a garantire tutti i soggetti coinvolti. A cominciare dai soggetti vulnerabili, che vanno tutelati dal rischio di sviluppare un disturbo da gioco d’azzardo”.

