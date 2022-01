Albano (FdI): “Troppi poteri in mano alle Entrate, con la lotteria degli scontrini accede ai movimenti dei cittadini”

“All’Agenzia delle entrate ultimamente sono stati concessi molti poteri, molte competenze, e questo piace molto alla sinistra di Governo. Oggi i poteri sono nei dati, il potere è nei dati. L’Agenzia delle entrate ha accesso ai conti correnti degli italiani per la definizione delle cartelle esattoriali, ha accesso anche ai movimenti dei cittadini con la lotteria degli scontrini e lo ha avuto con il cashback, e ora anche ai dati sensibili e super sensibili, come i dati sanitari. Questo non era mai accaduto, i dati sanitari degli italiani a disposizione dell’Agenzia delle entrate. È vero, forse il Grande Fratello di Orwell sta diventando realtà”.

Lo ha dichiarato in Aula alla Camera la deputata Lucia Albano di FDI che ha così commentato la risposta fornita dal Ministro alla Salute Roberto Speranza ad un’interrogazione sull’obbligo vaccinale per gli over 50.

