AGA: nel 2023 entrate del settore giochi raggiungono i 66,5 miliardi di dollari

L’American Gaming Association (AGA) ha pubblicato il suo Commercial Gaming Revenue Tracker per l’intero anno 2023, mostrando che le entrate del settore hanno raggiunto il record annuale di 66,5 miliardi di dollari nel 2023. Questi risultati sono stati presentati durante il webinar sullo stato dell’industria di questa mattina, in cui il presidente e CEO Bill Miller è stato affiancato dallo staff senior di AGA per discutere il percorso futuro dei giochi e le priorità dell’associazione per il 2024.

I ricavi annuali del gioco raggiungono un nuovo massimo per il terzo anno consecutivo

Secondo i dati compilati dall’American Gaming Association (AGA), l’industria dei giochi commerciali ha stabilito un nuovo record di entrate per il terzo anno consecutivo nel 2023. I ricavi totali derivanti dai giochi da casinò tradizionali, dalle scommesse sportive e dall’iGaming hanno raggiunto i 66,52 miliardi di dollari per l’anno solare, con un aumento del 10,0% rispetto al record precedente stabilito nel 2022.

Con l’inclusione delle entrate dei giochi tribali, che saranno riportate dalla National Indian Gaming Commission entro la fine dell’anno, le entrate annuali totali dei giochi per gli Stati Uniti nel 2023 si avvicineranno probabilmente ai 110 miliardi di dollari.

Nonostante i confronti sempre più impegnativi, il settore dei giochi ha chiuso il 2023 con una nota positiva, con record storici sia su un singolo trimestre che su un singolo mese. Il quarto trimestre ha visto un aumento del 9,5% su base annua poiché i ricavi dei giochi commerciali hanno raggiunto i 17,42 miliardi di dollari, mentre dicembre ha generato ricavi per 6,22 miliardi di dollari, un aumento del 13,3% su base annua e un nuovo massimo in un solo mese.

Il gioco fisico ha registrato un anno record, il segmento online rivendica un quarto delle entrate.

Ciascuno dei principali settori verticali del settore dei giochi, tra cui slot da casinò e giochi da tavolo, scommesse sportive e iGaming, ha stabilito record di entrate nel 2023. Le slot da casinò e i giochi da tavolo hanno generato complessivamente entrate per 49,36 miliardi di dollari, un aumento del 3,3% rispetto al 2022. Nel frattempo, le scommesse sportive hanno continuato a registrare una crescita significativa, aumentando del 44,5% rispetto al 2022 e raggiungendo i 10,92 miliardi di dollari di entrate. Anche i ricavi di iGaming hanno avuto un altro anno forte, espandendosi del 22,9% anno su anno a 6,17 miliardi di dollari.

Nonostante la continua espansione dei giochi online, i giochi dal vivo rimangono il fondamento del settore. I giochi commerciali tradizionali, che comprendono slot machine da casinò, giochi da tavolo e scommesse sportive al dettaglio, hanno rappresentato 50,02 miliardi di dollari, ovvero il 75,3%, delle entrate totali nel 2023.

Le tasse sul gioco d’azzardo forniscono 14,4 miliardi di dollari ai governi statali e locali

Come risultato dei ricavi record dei giochi commerciali nel 2023, l’industria dei giochi ha rafforzato in modo significativo i conti economici dei governi statali e locali in tutto il paese. Gli operatori di gioco commerciale hanno pagato circa 14,42 miliardi di dollari in tasse sul gioco durante tutto l’anno, con un aumento del 9,7% rispetto all’anno precedente.

L’espansione delle entrate derivanti dal gioco nel quarto trimestre ha portato anche a un guadagno record in termini di tasse per i governi statali e locali negli stati del gioco commerciale. Nel quarto trimestre, gli operatori di gioco commerciali hanno pagato circa 3,72 miliardi di dollari in tasse sul gioco, con un aumento dell’8,5% su base annua.

È importante notare che questi dati sulle imposte sui giochi includono le tasse statali e locali direttamente collegate alle entrate dei giochi, che vengono riportate su base mensile o trimestrale. Non includono le tasse annuali o il pagamento delle accise sulle scommesse sportive al governo federale. Inoltre, queste cifre non comprendono i miliardi in più pagati dal settore in termini di reddito, vendite, buste paga e varie imposte sulle società.

Chicagoland riconquista la prima posizione tra i mercati dei casinò

Nel 2023, 12 dei 20 principali mercati di giochi da casinò commerciali hanno registrato una crescita dei ricavi rispetto all’anno precedente. I mercati di Las Vegas Strip (NV) e Cleveland (OH) hanno mostrato guadagni degni di nota, mentre il mercato Baltimora-Washington DC ha subito la contrazione maggiore a causa dell’intensificazione della concorrenza regionale.

Per il quarto anno consecutivo, i mercati di Chicagoland (IL/IN) e Baltimora-Washington, D.C (DC/MD/WV) si sono scambiati il terzo e quarto mercato più grande. L’aggiunta di due nuovi casinò ha rafforzato la posizione di Chicagoland, permettendogli di riconquistare il suo posto come terzo mercato più grande. Più in basso nella classifica, Black Hawk/Central City (CO) sono saliti di due posizioni mentre i mercati di Poconos (PA) e Lake Charles (LA) hanno guadagnato una posizione ciascuno. Al contrario, il mercato di Memphis (AR/MS) ha registrato un calo dei ricavi del -4% e ha perso quattro posizioni nella classifica.

I ricavi delle scommesse sportive si avvicinano agli 11 miliardi di dollari

I ricavi delle scommesse sportive a livello nazionale sono cresciuti del 44,5% su base annua nel 2023, passando a 10,92 miliardi di dollari dai 7,56 miliardi di dollari del 2022.

Gli americani hanno scommesso legalmente 119,84 miliardi di dollari sullo sport, in aumento del 27,8 rispetto all’anno precedente. L’accelerazione più lenta della gestione rispetto alla crescita delle entrate è stata il risultato di una percentuale di trattenuta nazionale del 9,1% lo scorso anno, rispetto all’8,1% nel 2022.

Cinque nuovi mercati di scommesse sportive sono diventati operativi nel 2023 – Kentucky, Maine, Massachusetts, Nebraska e Ohio – che insieme hanno generato entrate per 1,49 miliardi di dollari. Entro la fine dell’anno, il Massachusetts e l’Ohio si erano affermati tra i primi dieci stati del paese in termini di entrate legate alle scommesse sportive. I ricavi dell’iGaming superano i 6 miliardi di dollari.

Nonostante l’assenza di nuovi lanci sul mercato, l’iGaming statunitense ha continuato la sua impressionante crescita nel 2023, registrando ancora una volta entrate da record. I ricavi combinati dell’iGaming provenienti da sei stati attivi (escluso il mercato riservato al poker del Nevada) hanno raggiunto i 6,17 miliardi di dollari, con un aumento del 22,9% su base annua.

Mentre il Michigan e il New Jersey hanno generato ciascuno 1,92 miliardi di dollari di entrate annuali iGaming, il Michigan ha sovraperformato il New Jersey di soli 115.500 dollari diventando il più grande mercato iGaming del paese. La Pennsylvania ha completato i primi tre mercati iGaming con 1,74 miliardi di dollari di entrate annuali.

Ciascuno dei sei mercati iGaming ha raggiunto nuovi record di entrate annuali, con entrate in espansione tra il 3,3% (Delaware) e il 44,7% (secondo anno completo del Connecticut) rispetto all’anno precedente.

L’anno si è concluso in modo positivo per il verticale dell’iGaming, stabilendo un nuovo record di entrate trimestrali di 1,68 miliardi di dollari, in aumento del 20,6% rispetto al quarto trimestre del 2022.

​Informazioni sul rapporto

Il Commercial Gaming Revenue Tracker di AGA fornisce informazioni stato per stato e a livello nazionale sulle prestazioni finanziarie del settore dei giochi commerciali negli Stati Uniti. Gli aggiornamenti mensili su AmericanGaming.org presentano dati di punta basati sui rapporti sulle entrate statali, mentre i rapporti trimestrali forniscono un’analisi più dettagliata relativa ai tre mesi precedenti.

