AGA, ECA e BGC collaborano per affrontare le questioni chiave del settore del gioco

L’American Gaming Association (AGA), l’European Casino Association (ECA) e il Betting & Gaming Council (BGC) hanno annunciato mercoledì la firma di un memorandum d’intesa (MOU) che segna l’inizio di una collaborazione basata su valori e priorità condivisi nel settore.

Il memorandum formalizza l’impegno delle tre associazioni nell’affrontare le questioni cruciali che riguardano l’industria globale del gioco, tra cui il gioco illegale, il gioco responsabile, l’innovazione e la sicurezza.

L’accordo creerà una piattaforma per realizzare progetti di ricerca congiunti e riunire il personale e i membri di ciascuna organizzazione per condividere competenze.

“Questa nuova partnership rappresenta un passo importante nei nostri sforzi collettivi per promuovere il settore legale del gioco e proteggere i consumatori a livello globale”, ha dichiarato Bill Miller, presidente e CEO dell’AGA. “Condividendo le nostre risorse uniche, espanderemo la lotta contro il gioco illegale, collaboreremo per rafforzare il gioco responsabile e innovare sulle migliori pratiche aziendali”.

“Promuovendo il dialogo e la cooperazione oltre i confini, l’AGA, l’ECA e il BGC adottano un approccio proattivo per salvaguardare l’integrità del settore legale del gioco e garantire la sua continua crescita e successo”, ha aggiunto Miller.

Erwin van Lambaart, presidente dell’European Casino Association, ha commentato: “L’European Casino Association è unita all’AGA e al BGC nel suo impegno per affrontare le questioni chiave che riguardano tutti gli attori del settore del gioco”.

“L’ECA sostiene pienamente questa iniziativa e supporta gli sforzi in corso per combattere con rigore l’illegalità nel nostro settore, rafforzare continuamente la protezione e la sicurezza dei giocatori, e garantire la creazione di un ambiente che favorisca l’innovazione e la crescita all’interno della comunità del gioco. A nome dell’ECA, sono impaziente di partecipare alla prossima tavola rotonda con le forze dell’ordine e di condividere i benefici di queste esperienze con i nostri membri”, ha osservato.

Da parte sua, Grainne Hurst, CEO del Betting and Gaming Council, ha espresso: “Questa partnership segna un nuovo capitolo nella nostra visione condivisa di costruire un’industria delle scommesse e del gioco di classe mondiale, affidabile e sostenibile. I membri del BGC sono giustamente orgogliosi della loro reputazione come leader globali e conoscono il potere della collaborazione. Lavorando insieme all’AGA e all’ECA, sono fiduciosa che la nostra conoscenza e competenza condivisa saranno fondamentali per rafforzare gli standard di gioco più sicuro, affrontando al contempo la minaccia crescente del mercato nero del gioco non regolamentato e pericoloso nel Regno Unito”, ha concluso.

La prima iniziativa nell’ambito di questo MOU sarà una tavola rotonda con le forze dell’ordine focalizzata sulla lotta contro il gioco illegale. Prevista per gennaio 2025, questa tavola rotonda riunirà leader del settore, funzionari delle forze dell’ordine e regolatori per discutere l’impatto del gioco illegale sugli operatori legali, la sicurezza dei consumatori e il sistema finanziario globale.

La sessione esplorerà anche strategie per migliorare la comunicazione tra giurisdizioni e sviluppare soluzioni concrete per affrontare queste sfide.

PressGiochi