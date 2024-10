AFC firma un Memorandum of Understanding con IBIA per rafforzare la lotta contro le combine nel calcio

Oggi, la determinazione della Confederazione Calcistica Asiática (AFC) a proteggere e salvaguardare il bel gioco in Asia è stata ulteriormente sottolineata dalla firma di un Memorandum of Understanding (MoU) della

Oggi, la determinazione della Confederazione Calcistica Asiática (AFC) a proteggere e salvaguardare il bel gioco in Asia è stata ulteriormente sottolineata dalla firma di un Memorandum of Understanding (MoU) della durata di quattro anni con l’International Betting Integrity Association (IBIA).

Da questo momento in avanti, AFC e IBIA lavoreranno a stretto contatto per rilevare modelli di scommesse irregolari e attività sospette nelle partite di calcio in tutta l’Asia. IBIA, attraverso la sua Piattaforma di Monitoraggio e Allerta, condividerà dati in tempo reale sulle attività di scommesse sospette con l’AFC, migliorando ulteriormente le capacità dell’AFC di indagare tempestivamente su potenziali manipolazioni delle partite.

L’Avvocato Generale dell’AFC e Direttore degli Affari Legali, Andrew Mercer, ha dichiarato: “La Visione e la Missione dell’AFC delineano le nostre ambizioni incrollabili nel mantenere i più elevati standard etici e sportivi, e ci impegniamo a preservare i nostri principi fondamentali di gioco leale e integrità.

“Fare leva su forti collaborazioni con le organizzazioni leader a livello mondiale è fondamentale nella nostra lotta contro le combine e questo MoU con IBIA rafforza ulteriormente la nostra capacità di garantire che il calcio in Asia rimanga pulito per il bene delle generazioni future di tifosi, giocatori e di tutti i nostri preziosi stakeholder.”

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha affermato: “La cooperazione è una parte vitale di qualsiasi efficace sistema di monitoraggio dell’integrità e di indagine. IBIA è lieta di poter rafforzare la sua relazione con l’AFC attraverso questa importante collaborazione di condivisione delle informazioni. Da parte sua, IBIA si impegnerà a proteggere l’ecosistema dell’AFC monitorando l’attività dei conti dei clienti dei suoi membri, che copre oltre 300 miliardi di dollari in scommesse sportive all’anno.”

Mercer ha aggiunto: “L’AFC è impegnata a promuovere integrità, etica e gioco leale nel calcio asiatico e siamo felici di collaborare con IBIA mentre cerchiamo di migliorare le nostre capacità di monitorare e affrontare attività sospette, garantendo che il calcio in Asia sia protetto dalle minacce delle manipolazioni delle partite.”

Il MoU tra AFC e IBIA segna un passo significativo nella lotta contro le combine nel calcio asiatico, con entrambe le organizzazioni dedicate a creare un ambiente sicuro per lo sport, favorendo la fiducia tra tifosi, giocatori e tutti gli stakeholder.

PressGiochi