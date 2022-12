Adm riconosce l’impegno di Admiral nel progetto “La città ecosolidale”

Il concessionario del Gruppo NOVOMATIC Italia, ADMIRAL Gaming Network (AGN) ha partecipato ieri, presso l’Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari di Montecitorio, alla presentazione del nuovo bando “La Dimensione Sociale di ADM” per il 2023, ottenendo da parte dell’Agenzia il riconoscimento per il proprio impegno nel corso del 2022 a sostenere, insieme agli altri concessionari, il progetto presentato dalla Comunità di Sant’Egidio, dal titolo “La città ecosolidale”, un grande centro a Roma dove generi e oggetti di ogni tipo (dagli abiti ai mobili, dalle coperte ai vecchi dischi) trovano un nuovo valore nella solidarietà. AGN in autonomia ha sposato anche un secondo progetto con la Croce Rossa di Fermo che acquisterà un pulmino attrezzato per il trasporto di anziani con difficoltà motorie. Durante la giornata l’ Agenzia Dogane e Monopoli-ADM ha presentato il proprio G20 Policy Monitor, un rapporto che mette a confronto la regolamentazione e la vigilanza nei settori di pertinenza di ADM tra cui ovviamente quello del gioco pubblico.