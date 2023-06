ADM: prosegue il confronto tra il vertice e le sedi territoriali. Alesse in visita presso la sede di Milano

Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Cons. Roberto Alesse, ha visitato, questo pomeriggio, la sede storica di via Valtellina, che ospita la Direzione Territoriale Lombardia e l’Ufficio delle

Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Cons. Roberto Alesse, ha visitato, questo pomeriggio, la sede storica di via Valtellina, che ospita la Direzione Territoriale Lombardia e l’Ufficio delle Dogane di Milano 2. Il Direttore di ADM, accompagnato dal Direttore Territoriale Maria Preiti, ha rivolto un saluto al personale in servizio e incontrato i dirigenti della Lombardia.

La dottoressa Preiti ha illustrato all’autorità di vertice dell’Agenzia le principali linee di operatività di ADM nella Regione e i risultati conseguiti, nei propri ambiti di competenza, in tale territorio altamente strategico per l’economia nazionale ed europea.

Sono state, inoltre, vagliate le possibili linee di sviluppo delle attività inerenti al contesto geografico di riferimento, nel quale il settore dei Monopoli detiene un primato assoluto a livello nazionale, con una densità di attività commerciali legate ai giochi e ai tabacchi superiore a qualsiasi altra Regione italiana. In Lombardia viene registrato il 67% delle operazioni effettuate in Italia, con quasi 35 milioni di dichiarazioni doganali. Nel settore delle accise, inoltre, si è registrata, nel 2022, l’emissione di quasi un milione (n. 976.434) di e-DAS (documento di accompagnamento semplificato per la circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa), una quota che rappresenta circa il 15% della movimentazione nazionale.

Il Cons. Alesse ha assicurato la massima attenzione a tale fondamentale distretto regionale, nel quadro di un già avviato rilancio dell’Agenzia, la cui operatività troverà il proprio punto di forza nella prossima riorganizzazione delle strutture territoriali.

