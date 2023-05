ADM. Pescara: incontro con il presidente nazionale e i rappresentati della Federazione italiana tabaccai

Nei giorni scorsi si è tenuto a Pescara, presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un incontro tra il Direttore dell’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo, Guido Dezio, e una delegazione della Federazione Italiana Tabaccai, composta dai presidenti delle quattro province abruzzesi, Adriana Bellisario (Chieti), Antonio Carestia (Pescara), Alessandro De Michele(L’Aquila), Mauro Ippolito (Teramo), dal presidente del Sindacato provinciale di Campobasso Nicola Carovillano, guidata dal Presidente nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, Mario Antonelli.

Nel corso della riunione, che si è svolta all’insegna della cordialità e della reciproca collaborazione, sono stati affrontati vari argomenti. Innanzitutto, è stato ribadito l’impegno per il potenziamento dell’U.R.P. dell’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo, con la finalità di agevolare, anche grazie a un maggiore utilizzo degli strumenti digitali, una più celere e puntuale azione amministrativa nel rispetto delle norme che regolamentano il settore sia dei tabacchi che dei giochi, ormai sempre più presenti all’interno delle rivendite di tabacchi.

E’ stata poi annunciata l’attivazione di uno sportello Monopoli presso la Sezione Operativa Territoriale di Avezzano (Aq), che garantirà, per due giorni a settimana, l’attività di front office rafforzando, in tal modo, il servizio all’utenza, visto l’elevato numero di concessionari e di operatori presenti nel territorio della Marsica e della Valle Peligna.

L’occasione è stata utile per confermare la lotta al contrabbando dei tabacchi con potenziamento dei controlli sull’intero territorio regionale grazie anche al nuovo sistema di tracciamento. Da ultimo, sono state affrontate le tematiche della commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione e dei nuovi prodotti contenenti nicotina. Il direttore dell’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo ha inoltre espresso il proprio apprezzamento per la collaborazione da parte dei titolari delle rivendite che, in più occasioni, hanno segnalato situazioni di illegalità consentendo ulteriori azioni di controllo e repressione delle stesse, che si sono andate ad aggiungere a quelle ordinariamente svolte dall’Agenzia.

I presidenti provinciali della F.I.T. hanno inoltre garantito il proprio contributo per la semplificazione dei procedimenti grazie all’informatizzazione dei flussi documentali delle pratiche inerenti le rivendite.

PressGiochi