ADM, parte la razionalizzazione delle risorse umane assegnate al territorio

Nell’ambito del processo di riorganizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il suo Direttore, Cons. Roberto Alesse, ha posto la propria particolare attenzione sulle gravi carenze di organico che affliggono alcune realtà territoriali, altamente strategiche nella gestione dell’operatività doganale e nelle attività di vigilanza e controllo sui prodotti energetici e sulla filiera industriale del gioco pubblico e dei prodotti in regime di monopolio.

In coerenza con l’esigenza di rafforzare tali funzioni operative e di promuovere adeguate relazioni sindacali, così da superare lo stato di agitazione rilevato in alcuni uffici locali, il Cons. Alesse ha sollecitato il Direttore del personale ad adottare con estrema urgenza le azioni amministrative idonee a contrastare tale emergenza, individuando, nelle more delle imminenti assunzioni di nuovo personale, soluzioni di immediata applicazione, da definire con il pieno coinvolgimento dei Direttori territoriali responsabili, per legge, delle Strutture interessate.

PressGiochi