ADM: oggi si è riunito il Comitato di Alta Vigilanza per la prevenzione e la repressione del gioco illegale

Si è appena conclusa, presso la sede ADM di Piazza Mastai, la riunione del Comitato di Alta Vigilanza “Per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori”, presieduto dal DG Minenna, composto da rappresentanti delle forze dell’ordine unitamente a personale dell’Agenzia. Sono stati discussi e concordati piani di azione per la piena e valida applicazione delle recenti norme che permettono anche al personale ADM di effettuare importanti azioni di contrasto al gioco illegale e minorile. In particolare sono state affrontate tematiche inerenti l’organizzazione delle azioni di controllo usufruendo del fondo previsto dall’articolo 29 del D. L. N. 124/2019 per finanziare operazioni di controllo sotto copertura.

