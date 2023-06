ADM, Marche: vinti 375mila euro alla lotteria degli scontrini

Ancora una volta la fortuna sorride alle Marche alla Lotteria degli Scontrini.

La scorsa settimana presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli Marche si è assistito a un piacevole susseguirsi di vincitori sorridenti ed increduli. Nell’ultima estrazione, infatti, sono stati assegnati 10 premi mensili del valore di 100.000 euro ciascuno, di cui 3 hanno riguardato scontrini con pagamenti elettronici nelle Marche per un totale di euro 300.000 distribuiti tra le province di Pesaro e di Ancona.

Inoltre, l’estrazione settimanale di 15 premi da 25.000 euro ha premiato complessivamente con 75.000 euro altri 3 fortunati marchigiani residenti nelle province di Ancona e Macerata. I funzionari incaricati hanno provveduto a identificare tutti i vincitori e ad attivare tutte le procedure per l’accredito sui conti correnti, che avverranno entro novanta giorni dalle richieste. La Direzione Centrale Giochi dell’Agenzia, competente per materia, perfezionate le procedure autorizzerà gli ordinativi di pagamento per il riversamento delle vincite.

PressGiochi