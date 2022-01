ADM, Lotteria degli scontrini: 100mila euro vinti in provincia di Ravenna

Grazie ad una manciata di euro, un cittadino brasiliano residente in provincia di Ravenna, potrà realizzare il suo sogno: acquistare casa in italia e mettere così su famiglia. La lotteria

Grazie ad una manciata di euro, un cittadino brasiliano residente in provincia di Ravenna, potrà realizzare il suo sogno: acquistare casa in italia e mettere così su famiglia. La lotteria degli scontrini ha premiato un giovane magazziniere, che si è trasferito sull’Adriatico per lavorare, con la bellezza di 100mila euro.

L’“investimento” è stato davvero modico: poco più di dieci euro, spesi per l’acquisto di generi alimentari in un noto esercizio della grande distribuzione alimentare, che riceverà a sua volta, per il fatto di aver emesso lo scontrino abbinato alla giocata vincente, 20mila euro.

Da quando è stata istituita, nel mese di marzo dell’anno appena passato, la lotteria degli scontrini ha premiato in Emilia Romagna una trentina di avventori, oltre agli esercenti commerciali che hanno emesso lo scontrino vincente e che riscuotono anch’essi un premio in denaro, con somme dai 10mila ai 100mila euro e finora, sempre con acquisti in denaro di modico valore.

PressGiochi