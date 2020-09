ADM. Il 21 settembre il premio San Matteo 2020. Interviene il Ministro Gualtieri

Si terrà lunedì 21 settembre, alle ore 10:00, nel cortile d’onore della sede in Piazza Mastai 12, Roma, la cerimonia di consegna del Premio San Matteo 2020. L’Agenzia assegna il premio al personale che si è particolarmente distinto nel portare a termine i propri compiti. Quest’anno la premiazione assume un rilievo particolare alla luce delle circostanze eccezionali e decisamente fuori dall’ordinario legate alla pandemia tuttora in corso, durante la quale il personale ADM ha partecipato allo sforzo comune per assicurare al personale sanitario e ai cittadini italiani i necessari dispositivi medici e di sicurezza. La consegna dei premi sarà affidata al Ministro dell’Economia e delle Finanze, onorevole Roberto Gualtieri affiancato dal Direttore Generale dell’Agenzia, Marcello Minenna. ADM dà così veste ufficiale e cadenza annuale al Premio San Matteo, valorizzando e disciplinando una ricorrenza importante: San Matteo è difatti patrono – tra l’altro – di doganieri, contabili ed esattori essendo stato lui stesso pubblicano ed esattore delle imposte, prima di diventare apostolo ed evangelista.

