ADM definisce criteri e modalità di individuazione dell’errore quota

L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha pubblicato la determinazione direttoriale con la quale stabilisce le modalità di individuazione dell’errore quota, i criteri per il ricalcolo delle quote per tutti gli esiti della tipologia di scommessa e i criteri per procedere alla rideterminazione delle vincite.

ADM precisa che il concessionario può richiedere il riconoscimento dell’errore quota esclusivamente per le tipologie di scommessa cui è associata una lista esiti statica. ADM stabilisce differenti modalità di individuazione dell’errore quota a seconda che questo si verifichi:

a) prima dell’ultima data e ora comunicata dal concessionario al totalizzatore nazionale per l’avvenimento o l’avvenimento-manifestazione comunicato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) – Raccolta pre-match;

b) successivamente all’ultima data e ora comunicata dal concessionario al totalizzatore nazionale per l’avvenimento o l’avvenimento-manifestazione, comunicato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) – Raccolta live.

All’esito delle verifiche effettuate da ADM, anche in caso di richieste giudicate improcedibili, e per le richieste di riconoscimento dell’errore quota escluse dall’applicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 1, resta salva l’esperibilità dell’azione innanzi all’autorità giudiziaria competente.