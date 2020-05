ADM chiarisce la situazione relativa ai rimborsi delle giocate effettuate al Lotto e al 10eLOTTO

Attraverso un Comunicato Stampa, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarisce la situazione riguardante il rimborso delle giocate effettuate in abbonamento al gioco del Lotto e del 10eLOTTO.

Il Comunicato Stampa chiarisce che le giocate effettuate in abbonamento al gioco del Lotto e al 10eLOTTO connesso alle estrazioni del lotto per i concorsi per cui, a seguito della determinazione Direttoriale del 21 marzo 2020, n. 96788/RU, non si è proceduto alle estrazioni ovvero dal concorso del 24 marzo 2020 al concorso del 14 aprile 2020 verranno rimborsate. Le stesse, riportando sullo scontrino la data di estrazione del concorso di riferimento, non potranno in alcun modo essere considerate valide per altri concorsi. Comunica inoltre che con successiva determinazione Direttoriale verranno stabilite le modalità di rimborso.

PressGiochi