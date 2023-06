Accordo SKS365 – G Games: in arrivo oltre 100 nuovi titoli nel casinò online di Planetwin365

Continua ad crescere l’offerta del casinò online di Planetwin365. Il brand di gioco del gruppo SKS365 si arricchisce di nuovi e innovativi contenuti grazie alll’accordo siglato dalla società con G Games, fornitore di giochi con base nel Regno Unito e in forte espansione nel mercato italiano. L’accordo prevede la distribuzione di oltre 100 nuovi prodotti nel Casinò online di Planetwin365 a cui se ne aggiungeranno altri nel corso del prossimo anno, per un pacchetto di titoli dalle meccaniche coinvolgenti e improntato alla passione di G Games per i videogiochi.

È proprio a questi che il provider si ispira per lo sviluppo del suo portfolio e del suo stile non convenzionale. Tra i prodotti che saranno a disposizione per i giocatori Planetwin365 sono compresi i pezzi forti del catalogo, come Cheeky Fruits 6 Deluxe, Age of Athena and The Good e The Bad and The Ugly.

“I nostri clienti amano i giochi coinvolgenti e divertenti, e siamo sicuri che il catalogo G Games li conquisterà, aiutandoci a crescere ulteriormente”, ha commentato Troy Cox, Chief Commercial Officer di SKS365. “Non vediamo l’ora di integrare i nuovi giochi nel nostro catalogo; l’obiettivo è sempre quello di proporre ai nostri giocatori titoli nuovi e all’avanguardia e di raggiungere livelli di eccellenza in termini di qualità e quantità della nostra offerta”.

“Ci piace molto lavorare in Italia”, ha aggiunto Helen Walton, Chief Commercial Officer di G Games. “Sappiamo che i nostri prodotti funzionano bene in un mercato così cruciale ed è fantastico lavorare con un operatore che condivide il nostro impegno per l’innovazione e la qualità. La collaborazione con SKS365 è una pietra miliare nella strategia di espansione di G Games e ribadisce il nostro impegno a siglare delle partnership solide con i principali operatori di tutto il mondo”.

PressGiochi