Accesso ai dati di gioco. Vaccari (PD) a PressGiochi: “Servirà a chi contrasta la dipendenza da gioco d’azzardo e gli episodi di delinquenza”

“Sono fermamente convinto che aver superato, attraverso il mio emendamento l’ostacolo della inaccessibilità ai dati del consumo di gioco, sia prima di tutto una vittoria di trasparenza politica e di civiltà, per tutti. Detto questo, la necessità di accedere ai dati, è stata dettata dall’esigenza di consentire alle realtà sanitarie e sociali che si occupano di contrastare la dipendenza da gioco e a coloro che lavorano per contrastare gli episodi di natura delinquenziale che il fenomeno produce, di analizzare i volumi di gioco e tipologie dei medesimi.

Mi resta difficile comprendere a fondo i motivi per i quali, parte della filiera del gioco, rivendica il bisogno di potervi accedere dal momento che l’offerta è divenuta ridondante, tanto è ampia e variegata.

Conoscendo anche la serietà di tanti operatori, men che meno voglio pensare che si tratti di questioni che riguardano eventuali strategie pubblicitarie e/o di promozione di giochi, dal momento che, come sappiamo, sono vietate per legge”.

Lo afferma l’onorevole del Partito democratico Stefano Vaccari in una lunga intervista rilasciata a PressGiochi nella quale ci parla del suo punto di vista in merito al prossimo riordino sul gioco pubblico.

L’on. Vaccari da anni si occupa di giochi avendo presentato una propria proposta di legge per riordinare il settore, oltre ad aver chiesto ad inizio Legislatura di istituire una nuova commissione di inchiesta sul gioco.

Non solo. Durante l’esame della Delega fiscale che all’articolo 15 reca il riordino del settore, l’on. Vaccari è riuscito a far approvare la sua proposta per l’accesso ai dati di gioco.

Nello specifico, si prevede ‘l’accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d’azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione‘.

