A Morciano un incontro pubblico sulla prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo

Lunedì 18 dicembre, alle ore 20.30, nella Sala ex-lavatoio a Morciano di Romagna (via Concia) si svolgerà un incontro pubblico aperto alla cittadinanza per parlare del fenomeno del gioco d’azzardo “E’ più probabile vederlo che vincere al gioco d’azzardo. Ogni anno in Italia si perdono circa 15,49 miliardi di euro in azzardo”: è la frase ad effetto, accompagnata dall’immagine di un elefante, che compare sulla locandina dell’iniziativa.

La serata si propone di approfondire e discutere un fenomeno sempre in costante espansione, che ha un impatto sull’economia, sulla salute e sulla qualità delle relazioni sociali sia del singolo che della comunità. Attraverso l’esperienza di chi professionalmente offre sostegno a giocatori d’azzardo problematici e ai loro familiari si cercherà di tracciare il confine che può portare al passaggio da un gioco “libero” ad un gioco compulsivo e quali possono essere le conseguenze. Una particolare attenzione sarà posta al ruolo dei familiari, che vivono una sofferenza parallela molto spesso accompagnata da vergogna e solitudine.

Marco Arcangeli della Cooperativa “Il Gesto” aprirà la serata, con in rappresentanza dell’istituzione locale l’Assessore del Comune di Morciano, Ilaria Sartori.

La Dott.ssa Elisa Zamagni, psicologa/psicoterapeuta e coordinatrice dell’Equipe dedicata al gioco d’azzardo del Servizio per le Dipendenze Patologiche di Riccione, approfondirà gli aspetti clinici e psicologici del gioco patologico e compulsivo. Verranno illustrate le modalità di presa in carico del Servizio.

Chiara Pracucci dello sportello Match di Riccione porterà l’esperienza del servizio di consulenza psicologica e legale volta a fornire un supporto ai cittadini e ad altri professionisti che possono intercettare situazioni di sofferenza legata ad un gioco eccessivo.

L’incontro è promosso dall’U.O.C. Dipendenze Patologiche di Rimini, diretta dal Dott. Teo Vignoli. La partecipazione è gratuita e rientra nelle attività promosse nel Piano di Zona del Benessere e della Salute del Distretto di Riccione 2023.

PressGiochi