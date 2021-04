A marzo le slot online Powerbucks di IGT hanno assegnato due jackpot milionari

International Game Technology ha annunciato che le sue slot omnicanale Powerbucks® hanno continuato ad assegnare jackpot, esattamente due nel mese di marzo, rendendo così i fortunati vincitori milionari.

I giocatori di slot fortunati hanno vinto i seguenti jackpot da oltre un milione di dollari sui giochi IGT: il 17 marzo, un giocatore online di Powerbucks ha vinto 1.194.278 dollari giocando a Wheel of Fortune® Hawaiian Getaway in Quebec, Canada; il 24 marzo, un giocatore online di Powerbucks ha vinto 1.000.000 dollari giocando a Wheel of Fortune® Ruby Riches in Quebec, Canada.

Le slot IGT Powerbucks hanno pagato 27 jackpot di 1 milione di dollari o più dal loro debutto in Canada nel 2016.

