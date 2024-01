10&Lotto: la Campania premiata con vincite per oltre 40mila euro

Il concorso del 10&Lotto del 2 gennaio distribuisce due premi da 20mila euro ciascuno destinati per Cosenza e per San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. Per la Puglia

La Campania premiata con una seria di vincite, a Terzigno, in provincia di Napoli, si festeggiano tre vincite in modalità Extra, una da 11.250 e due da 10mila euro ciascuno, a quaste si aggiungono i 9mila euro andati alla città di Napoli, grazie ad un ‘tre’.

Il primo concorso del 10&Lotto ha distribuito 23,1 mln di euro in tutta Italia.

