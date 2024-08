10&Lotto: in Sardegna vincite per 170mila euro

Esulta la Sardegna a seguito dell’estrazine del 10&Lotto del 19 agosto. A Terralba, in provincia di Oristano, sono stati vinti ben 150mila euro grazie ad un 6 Extra, si aggiungono due vincite da 10mila euro ciascuno per Nurri (SU), per un totale di 170mila euro per l’isola.

Da segnalare anche i due premi per la Sicilia, 20mila euro sono per Floridia, in provincia di Siracusa, 10mila euro invece per Erice, in provincia di Trapani, grazie ad un ‘otto’ Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto, ha distribuito 14 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 2.450 mln dall’inizio dell’anno.

PressGiochi