10&Lotto: Emilia Romagna premiata con 68mila euro

Nell’ultima estrazione del 10&Lotto di martedì, 14 marzo, Correggio, in provincia di Reggio Emilia, premiata con un ‘nove’ Oro da 50mila euro. In questa ultima estrazione arrivano altri premi per l’Emilia Romagna, a San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna, arriva un ‘otto’ che vale 10mila euro mentre Riccione si aggiudica un ‘cinque’ Oro da 8mila euro.

Sul podio delle vincite piu’ importanti anche due premi da 25mila euro ciascuno destinati a Sarzana, in provincia di La Spezia e Cagliari.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito oltre 28 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 814 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi