10&Lotto, Catania premiata con un ‘nove’ Oro da 50mila euro

Con l’estrazione del 10&Lotto del 7 novembre, viene premiata Catania dove sono stati vinti 50mila euro con un ‘nove’ Oro, segue Montefortino, in provincia di Fermo, premiato con un ‘nove’ da 20miola euro.

Per la Lombardia si registrano alcune vincite, Rho, in provincia di Milano, viene premiata con 12.500 euro grazie ad un ‘sei’ Oro, per Milano arriva un ‘sette’ Oro da 8mila euro, per la provincia di Lecco le vincite da incassare sono due, Barzanò e Mondello del Lario festeggiano 7.500 euro ciascuno.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 29,3 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 3.237 mld dall’inizio dell’anno.

