10&Lotto: a Vanzago (MI) e Filandri (VV) premi da 100mila euro ciascuno

Due vincite del valore di 100mila euro ciascuno premiano Vanzago (MI) e Filandri (VV), nell’ultimo concorso del 10&Lotto del 21 dicembre. Nel primo caso una vincita realizzata grazie ad un ‘9’ in modalità “Lotto”, nel secondo caso invece, il fortunato vincitore è stato premiato grazie ad un ‘8’ in modalità “Frequente”.

Nel concorso di ieri, il 10&Lotto ha regalato vincite per 29,8 mln di euro, cifra che sale a 4 mld dall’inizio dell’anno.

Altre vincite realizzate grazie al Lotto arrivano ad Arzano (NA), grazie ad un terno secco con i numeri 18- 23- 38, un fortunato giocatore ritira il premio del valore di 22.500 euro. Seguono altri premi da oltre 9mila euro ciascuno, che vanno a Mantova, Darfo Boario Terme (BS), Diano Marina (IM), Massa (MS), Verona. (VR) e Varese (VA).

Tra i numeri ritardatari troviamo il 45 sulla ruota di Cagliari, con 128 assenze, il 70 diTorino e l’8 di Napoli.

Ieri, nel complesso, sono state realizzate 183mila giocate vincenti, per un totale di 7,8 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 1.101 mln.

PressGiochi